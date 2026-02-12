2026年2月7日、中国のQ＆Aサイト・知乎に「『名探偵コナン』と『僕のヒーローアカデミア』のコラボについてどう評価すべきか、この騒動は冷めていくのか？」との問い掛けが投稿され、中国のネットユーザーから反応が寄せられている。騒動の発端は「名探偵コナン」テレビアニメ放送30周年と「僕のヒーローアカデミア（ヒロアカ）」10周年を記念したコラボだった。「ヒロアカ」は過去に登場した志賀丸太（しがまるた）というキャラク