バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（28）が12日、自身のインスタグラムを更新。所属の再春館製薬所を3月いっぱいで退社することを報告した。退社理由は、昨年9月に新たにペアを結成した五十嵐有紗（BIPROGY）との活動を加速させるためとしている。「いつも応援ありがとうございます。この度、2026年3月31日をもちまして再春館製薬所を退社することになりました」と報告し、「昨年、シダマツのペア解消が決