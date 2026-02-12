小学生にけがをさせたとして逮捕された男性が不起訴となりました。熊本市中央区の男性(50)は2025年7月、熊本市で男子児童(10代)を壁に押しつけるなど、右足打撲のけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。男性は、警察の調べに対し、「身体接触があったのは事実だが、暴力ではない」と容疑の一部を否認していました。熊本地検は、2月10日付けで男性を不起訴処分とし、理由については「刑事訴訟法で明らかにできない」として