全日本柔道連盟は12日、ウズベキスタンで2月27日に開幕するグランドスラム（GS）タシケント大会に出場する日本選手団22人（男子12人、女子10人）を発表した。男子66キロ級には、五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）が出場する。昨年は6月の世界選手権で3位、12月のGS東京大会で優勝。昨年世界選手権覇者の武岡毅（26＝パーク24）と代表争いを繰り広げる中で、今年最初の試合に臨む。男子100キロ級には、平野匠啓（天理