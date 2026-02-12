お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が１２日までにＸ（旧ツイッター）を更新。ペットボトルの捨て方について、注意を促した。ごみ清掃員としても活動している滝沢はレジ袋が入ったペットボトルの画像を添付し「ペットボトルの中にごみを入れてしまうと資源として、再利用ができなく可燃ごみとして処理することになります」と注意喚起の投稿をした。ペットボトルにタバコの吸殻など、ゴミを入れるケースも多く、滝沢は「