【Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」】 2月20日より順次発売 価格：1回800円 サニーサイドアップは、同社が手掛ける「Happyくじ」より、「Disney にゃん・にゃん・にゃん」を2月20日からセブン-イレブン（富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の一部店舗）、ミニストップ、イ