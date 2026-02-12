【モデルプレス＝2026/02/12】セブン-イレブン・ジャパンは、旬のいちごと紅茶が溶け合う「MOW Special（モウスペシャル）いちごミルクティー」を2月17日（火）より、セブン‐イレブン限定・数量限定で発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆旬のいちごと紅茶が溶け合う「MOW Special いちごミルクティー」同商品は、飲料市場でトレンドとなっている「フルーツ×紅茶」の組み合