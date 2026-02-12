【モデルプレス＝2026/02/12】女優でモデルの生見愛瑠が2月10日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス着用のモノトーンコーディネートを公開し、話題が集まっている。【写真】23歳美人モデル「大人の色気漂ってる」雰囲気ガラリ最新ショット◆生見愛瑠、オフショルダートップスで美肩披露生見は前髪をセンターで分けたヘアスタイルでの写真を投稿。黒のオフショルダートップスとグレーのボトムスを合わせ、美しい肩が際