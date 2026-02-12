【モデルプレス＝2026/02/12】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。【写真】BMSG新星、平均年齢10代とは思えない圧巻オーラ放つ◆STARGLOW、TGC初出演メインアーティスト第3弾に、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕⽣し、2025年に配