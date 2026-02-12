【モデルプレス＝2026/02/12】女優の木村文乃が2月11日、自身のInstagramを更新。春を先取りした和食メニューを披露し、話題が寄せられている。【写真】1児の母・38歳女優「お店レベル」ぶたと筍のピリ辛つけ蕎麦など並んだ食卓◆木村文乃、旬の筍を使ったメニュー公開木村は「ぶたと筍のピリ辛つけ蕎麦」「栗としめじの炊き込みご飯」「ほうれん草のさっぱり和え」などとつづり、旬の筍を使ったおかずが並んだ食卓の写真を投稿。