【モデルプレス＝2026/02/12】BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ）が2月9日までに、自身のInstagramを更新。プロフットボールNFLのスーパーボウルでの観戦ファッションを公開し、反響が集まっている。【写真】人気K-POP美女「スタイル最高」話題のミニスカ観戦コーデ◆BLACKPINKロゼ、デニム上下で美スタイル披露ロゼは、初めてスーパーボウルを見に行ったと報告し、写真や動画を投稿。黒いサングラスとデニムジャケットに