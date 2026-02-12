資料香川県空撮 日本銀行高松支店が2026年1月、金融経済概況を発表し、香川県内の景気は「持ち直している」として、8カ月連続で判断を据え置きました。 「個人消費」は緩やかな増加基調にある、という判断を8カ月連続で維持しました。大型小売店の売り上げが緩やかな増加基調で、乗用車や家電の販売が持ち直していることなどが要因としています。 「設備投資」は「増加」、公共投資は「持ち直している」、住宅投資は「