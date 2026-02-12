現地時間の2026年2月10日、ロシア当局が国民によって広く使われているメッセージングアプリ「Telegram」の通信およびアクセスを制限し始めました。この動きはロシアの国営メッセージングアプリ「MAX」への乗り換えを促すためではないかと考えられています。Telegram's Durov reaffirms commitment to privacy amid new Russian curbs | Reutershttps://www.reuters.com/sustainability/society-equity/telegrams-durov-reaffirms-c