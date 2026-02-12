ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。嵐の相葉雅紀がＭＣを務める「世界で開け！ひみつのドアーズ」（水曜・午後７時５７分）が放送されることが決まった。これまでにない海外紀行番組が始まる。日本のメディアでほとんど紹介されたことのない未知の場所を、住民アンケートを頼りに巡る旅。また、身近なものを作ってくれている異国の人たちへ「ありがとう」を伝えにいく旅…。相葉がキャラクターを生かして盛り