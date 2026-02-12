ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。昨年４月から約３か月間放送された企画オーディションバラエティー「編成王川島」（月曜・後１１時）が復活することが決まった。ＭＣを務める麒麟・川島明がＮＨＫ匿名編成部の“編成王”として、新たなバラエティー番組の開発を手掛けるシリーズの第２弾だ。第１弾では川島が「ＮＨＫバラエティー特命編成部」の一員となり、世に新しい切り口のバラエティーを届けた。お