今月３日に着工した、２０３０年開業予定の新秩父宮ラグビー場の説明会が１２日、都内で行われ、秩父宮ラグビー場株式会社とトップパートナー契約を締結した三井住友ファイナンシャルグループが、副名称を「ＳＭＢＣＯｌｉｖｅＳＱＵＡＲＥ」とすることを発表した。三井住友フィナンシャルグループは契約締結について以下のように説明した。「ＳＭＢＣグループは、金融の枠に捉われず、お客さまや社会の課題解決に資する