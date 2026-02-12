日本ハムの伊藤大海投手が１２日、侍ジャパン合流を前に選手らにあいさつした。練習開始前、円陣で北山とともにナインの前に立った。「まず世界一を取って、その先にリーグ優勝、日本一という目標があるので、その話をしました」と明かした。その後、奈良間が「明日から大海さん緊張するんだから、今日はっちゃけていこう！」。新しい環境でコミュニケーションを取ることが得意ではない伊藤をいじる声かけだったが、伊藤は「