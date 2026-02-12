サンリオの人気キャラクター「シナモロール」のお誕生日をお祝いする体験型イベント「シナモロール そらいろキッズパーティ」を、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて開催！「お空のパーティ会場」をテーマに、「シナモロール」のお友だちと準備からお祝いまでのストーリーを楽しめる構成になっています☆ サンリオ サンシャイン60展望台 てんぼうパーク「シナモロール そらいろキッズパーティ」  開催