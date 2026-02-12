BMSGの新グループ・STARGLOWが、3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に初出演することが決定した。【画像】嬉しすぎる！川崎桜＆梅澤美波ら乃木坂46から豪華メンバーが出演STARGLOWは、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生した、BE:FIRST、MAZZELに続くBMSG発3つ目のダンス＆ボーカルグループで、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、