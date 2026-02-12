お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕（49）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。子育てについてアドバイスした。2013年に結婚し、10歳長女の父でもある山根。同番組では、レギュラー出演する女優の筧美和子が第1子妊娠を報告、お笑いタレント・ケンドーコバヤシも先月長男が誕生し、“ベビーラッシュ”となっている。そのため“先輩パパ”として、筧やケン