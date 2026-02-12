3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、アイドルグループ・乃木坂46のメンバー7人が出演することが決定した。【写真あり】強すぎる！乃木坂46井上和“すっぴん”ショット公開出演するのは、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめに加え、TGC初出演となる一ノ瀬美空、井上和、川崎桜の7人が決定。一ノ瀬と川崎は東京開催に初出演となる