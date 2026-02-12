「練習試合、中日−ヤクルト」（１２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）ヤクルトのドラフト６位ルーキー・石井巧内野手が「８番・ＤＨ」で先発出場したが、三回に頭部付近に死球を受けるアクシデントがあった。実戦初打席となった石井。だが中日・松木平の抜けたボールがヘルメットを直撃した。にぶい音とともに打席に倒れ込んだ石井。スタンドは騒然となり、いったん治療のためにベンチへさがった。その後、元気に走って一塁へ