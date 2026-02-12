「povoガチャ」がスタート、最大「データ使い放題7日間×12回分」が当たる KDDIと沖縄セルラーのオンライン専用ブランド「povo2.0」で12日、期間限定トッピング「povoガチャ」の提供が開始された。料金は1回100円と999円のものが用意されている。販売は19日9時30分まで。 トッピングは「povoガチャ」（100円/回）と「povoガチャ スーパー」（999円/回）の2種類がラインアップされている