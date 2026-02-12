お笑いコンビ「なすなかにし」（那須晃行、中西茂樹）が１２日、都内で行われた「ソフトバンク個人株主プロジェクトかぶ×株農園学べる収穫祭」に出席した。那須は「かぶの話になすが来る」と自虐。進行役から登壇理由の一つに”芸人の成長株”と紹介されると、中西は「４８歳なんですけど、うれしいですね」とまんざらでもない様子だった。中西は投資経験がないというが、２児を育てる父として「子どもの将来の選択肢を