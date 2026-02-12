Ｊ１の神戸は１２日、オンラインで会見を開き、ミヒャエル・スキッベ監督（６０）は、コンディションが万全ではない元日本代表ＦＷ大迫勇也（３５）と同ＭＦ扇原貴宏（３４）について、直近のＪ１百年構想リーグ第２節・長崎戦（１３日・ノエスタ）と、アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）のリーグステージ最終節・ＪＤＴ戦（１７日・マレーシア）を欠場すると明言した。大迫はリーグ開幕節・京都戦（６日・サンガ