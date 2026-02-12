ビリオンフーズが運営する「日本酒原価酒蔵」は、2月限定で『120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題』プランを開催する。期間は2月12日から2月28日まで。【写真】『120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題』イベントを開催これまで多くのに支持されてきた人気企画「痛風鍋食べ放題」に、日本酒や生ビール、ハイボール、サワーなど30種類のドリンク飲み放題をセットにした新プランが登場。通常価格6480円（税込）のところ、2月限定の特