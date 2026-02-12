神戸はあす13日、百年構想リーグ・長崎戦（ノエスタ）を行う。古巣との初対戦となるMF鍬先祐弥（27）は「気合は入るし、何よりも負けたくない。神戸の選手として、自分の特徴を出してプレーしたい」と並々ならぬ意気込みを口にした。早大から長崎（当時J2）に加入。1年目からレギュラーをつかみ取り、24年に神戸へのステップアップを果たした。その移籍を決断した一因は、現長崎所属で一昨年まで主将を務めたMF山口蛍の存在。