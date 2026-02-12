去年、特殊詐欺の認知件数、被害額は過去最多となりました。中でもニセ警察詐欺の被害が深刻で、若者が被害に遭うケースが多くなっています。警察庁によりますと、去年の特殊詐欺の認知件数は2万7758件で過去最多となり、被害額も約1414億円で過去最多となりました。特に警察官を装う「ニセ警察詐欺」の被害の増加が顕著で、被害者を年代別にみると30代が最多、続いて20代が多くなるなど若い世代も被害に遭っています。警察庁の楠