先日、SNSである不動産取引の事例が大きな注目を集めました。「実家の土地を売却しようとしたところ、明治時代の債権が残っていた」という内容です。 これは非常に深刻な問題で、金額にかかわらず登記簿に「抵当権」などの負債が残っていると、売却などが難しくなる可能性があるのです。 本記事では、不動産における「昔の抵当権が残っている」ケースでのデメリットや、当時の価値ではどのくらいの金額なのかを解