40代で貯金が「1000万円」あると聞くと、「十分に備えられているのでは」と感じる人も多いかもしれません。 一方で、子育て世帯の場合は教育費や住宅ローンなど、今後まとまった支出が続くことも想定されます。では、40代で貯金1000万円という水準は、統計的に見てどの位置づけにあるのでしょうか。 本記事では、統計データを基に、40代世帯の貯蓄状況や、子育て世帯では収入のどのくらいを貯金に回せている