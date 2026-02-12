これまでNISA未経験だった人の中には、退職後に「今からでも投資をする意味がある？」と疑問に思う人もいるかもしれません。実際、投資は資産を増やせる可能性があるものの、リスクもあるため、特に高齢となってから始める場合は注意が必要です。 本記事では、65歳からNISAでの投資を始めるのは可能なのかということについて、200万円を年率3％で運用した場合の試算、預金との違い、そして高齢期ならではの注意点を整理します