三菱UFJアセットマネジメントは2月10日、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー、通称オルカン)」の純資産総額が、2026年2月9日時点で10兆22億円と、10兆円を突破したことを発表した。○純資産総額5兆円突破後、わずか約1年で10兆円突破同ファンドは、2018年10月31日の設定以来、純資産総額を着実に増加させてきた。設定額も年々伸びており、新NISA開始を受けて大きく増加した2024年以降、月次の設定額は1,500億円超を継続