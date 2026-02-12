開発向けにチームの生産性やAIの活用状況、プロジェクト進捗などのパフォーマンスを可視化する「Findy Team+」とチケットタスク管理機能などを持つOSSツール「Redmine」が連携したことをファインディは2月10日に発表した。(同社資料より)○Ruby on Railsで開発されたオープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」公式サイト'>「Redmine」公式サイト「Redmine」は、Ruby on Railsで開発されたオープンソースのWebベースプロジ