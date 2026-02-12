かどや製油は2月20日から、新企画「かどやの純正ごま油が全国を旅する!『かどやのごまたび』をスタートする。全国9都市をキッチンカーが巡り、「純正ごま油」を使った弁当3品と各地域の食品メーカーと開発したご当地スープを提供する。地域の食文化に触れながら「純正ごま油」の新しい使い方を届けるのが狙いだ。創業の地である小豆島から出発し、5月1〜2日の東京まで各地で2日間開催し、弁当、スープとも1日250食の販売を目指す。