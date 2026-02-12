プレコフーズは2月10日から、ジビエ肉として「クマ肉」の販売を開始した。10日から28日までの完全予約販売制で、商品届け出は最短で18日からとなる。クマ肉は、濃厚な赤身肉と、甘くコクのある脂の両方を持つことが特徴だが、一部地域や専門店でしか食べることがなかった。今回、同社が持つ広範な流通網を生かしてさまざまな飲食業態にこの希少な食材を提供していく。熊出没に関するニュースが相次ぐなか、販売を通じてクマ肉流通