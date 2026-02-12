１２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４２．７１ポイント（０．８９％）安の２７０２３．６７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８９．３４ポイント（０．９６％）安の９１７８．８４ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１２７２億６３３０万香港ドルとなっている（１１日前場は１１８６億６７０万香港ドル）。米金融政策の不透明感が嫌気される