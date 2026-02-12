ラグビーの聖地とされる「秩父宮ラグビー場」。命名権による副名称は「SMBC Olive SQUARE」になりました。東京・明治神宮外苑の再開発の一環で建て替えられ、2030年に開業予定の「秩父宮ラグビー場」。トップパートナーに就任した三井住友フィナンシャルグループは、副名称を「SMBC Olive SQUARE」に決めたと発表しました。命名権を含めた契約は10年間で総額100億円規模で、「秩父宮ラグビー場」の正式名称は