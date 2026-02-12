昨年6月に解散した「TOKIO」の国分太一氏が代理人を通じて、日本テレビの社長と面会したことを明らかにしました。【映像】国分太一さん、日テレ社長と面会し直接謝罪日本テレビの番組を降板し、無期限で活動を休止している元「TOKIO」の国分太一さんが日本テレビの福田社長と面会し、直接謝罪したことを明らかにしました。国分太一さんは、コンプライアンス上の問題が複数確認されたとして、6月に日本テレビの番組「ザ！鉄腕