10日、都内で「第80回毎日映画コンクール」の贈呈式が行われ、大ヒット映画『国宝』の演技が評価された吉沢亮（32）が主演男優賞に輝いた。【映像】シックなスーツを身にまとった吉沢亮スピーチでは、数年前の映画祭で聞いたという、ある大先輩の言葉を引用し、感謝の思いを語った。吉沢「数年前に、別の映画祭の授賞式に僕は助演男優賞で呼んでいただいた。その時の主演男優賞の方が、中井貴一さんだった。中井さんのスピーチ