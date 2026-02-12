「お金がないなら奨学金を利用すればいい」インターネットや金融教育が十分でなかった時代、知識を持たない18歳の学生にとって、その決断は進学のための唯一の希望にみえた。しかし、返済のリアルや他制度との比較検討をしないまま契約書にサインをした瞬間、彼女の学生生活は「学ぶ時間」ではなく「稼ぐ時間」へと変わってしまった。生活費と学費を賄うために、来る日も来る日もアルバイトに追われる日々。資金と情報を持つ学生が