言葉の断片から共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、日本の伝統から世界の民族、そして日常の風景までバラエティー豊かな言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を、ぜひ楽しんでください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。こま□□□□いっと□□やまか□□しヒント：北極圏に近い地域で