中国の自動車部品業界で業績回復の動きが鮮明になっています。買い替え促進政策による販売増加や、新エネルギー車（NEV）の普及加速、海外展開の進展などを背景に、2025年は自動車産業チェーン全体で収益環境が改善しました。中でも自動車部品分野は回復のスピードが速く、市場の注目を集めています。Windのデータによると、2026年2月3日時点でA株上場の自動車部品企業144社が業績予告を公表しました。このうち44社が純利益の増加