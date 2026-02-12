Bialystocksが、新曲「Everyday」を本日2月12日に配信リリースした。 （関連：Bialystocksの音楽は公演毎に生まれ変わるーー至高のステージを繰り広げた『2+5 ツアー』ファイナル公演） 同楽曲は、現在放送中の連続ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）の主題歌として書き下ろされた楽曲。旋律が折り重なることで、繰り返される日常の風景に多層的な奥行きをもたらすような展開が