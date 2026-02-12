MLB・アストロズの今井達也投手が日本時間12日、WBCの予備登録投手枠に選出されたことへの思いを明かしました。今井投手はポスティングシステムを利用し、今季からメジャーへ挑戦。アストロズへの入団が決まりましたが、この会見の中でWBCへの不参加の意向を明かしていました。この理由について、今井投手は「忙しい、というだけですね。とにかく1年目なので、もちろん家族のこともありますし、優先順位というか。家族の安全も守っ