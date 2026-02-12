2026年2月8日に行われた衆議院選挙で自民党が歴史的な大勝利を収めたことを好感し、2月9日の日経平均株価は前営業日比2,110円高となり、史上最高値となる5万6,363円を記録しました。なお、日経平均株価のPER（株価収益率）は2月3日時点で20.51倍と、市場で警戒感が意識されやすい20倍を上回っています。 高市政権が掲げる「責任ある積極財政」や「成長投資主導型経済」が着実に進展していくとの見方を背景に、安定した政治基盤の