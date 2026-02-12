元プロ棋士で投資家の桐谷広人（７６）さんが１２日、東京・ＡＲＴＦＡＲＭＩＫＥＪＩＲＩでソフトバンク個人株主プロジェクト「かぶ×株農園学べる大収穫祭」にモデルでタレントのみちょぱこと池田美優（２７）、お笑いコンビのなすなかにしと登壇した。「２０２６年ＮＩＳＡはどうなる？」をテーマにトーク。質問コーナーでは株価が落ちた時のメンタル回復について桐谷さんはボクシング界で起こった世紀の番狂わせを思