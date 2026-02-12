アイスホッケー男子1次リーグは、スロバキアが4―1でフィンランドを破った/Alexander Nemenov/Pool/Getty Images（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）は11日、アイスホッケー男子の1次リーグが始まった。北米プロアイスホッケーNHLの選手が冬季五輪に出場するのは2014年以来だが、思わぬ展開となった。登録25人のうち24人がNHL所属のフィンランドは初戦でスロバキアに完敗した。スロバキア代表のNHL所属選手は7人に