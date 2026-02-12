落語家笑福亭鶴二（57）が12日、大阪市内で「40周年記念独演会」（4月19日、近鉄アート館）の記者会見に出席した。鶴二は“上方落語四天王”と呼ばれた6代目笑福亭松鶴さんの最後の弟子。小学校の頃から演芸が好きで、松鶴さんの芸にほれ込み、中学3年から自宅に出入り。「高校は出とき」とすすめられ、高校卒業後の86年3月に正式に弟子入りした。松鶴さんは同年9月に鬼籍に入り、兄弟子の仁鶴さんや松葉さん（死後に7代目笑福亭松