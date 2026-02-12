お笑い芸人の狩野英孝（４３）が１２日、都内で行われた「最もｆｒｅｅｅに活躍した個人授賞式」に登場した。狩野は、芸人、神主、アーティスト、ゲーム実況など多岐にわたって活躍。「芸人人生で表彰されたことはほとんどない。新鮮な気持ちと緊張と喜びです」とにっこり。２０２５年は狩野にとって「濃い１年だった」そう。神社業務を振り返って、「地元神社で御朱印を書いた。うち、せっかくだから手書きで書くんです。