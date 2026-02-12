ＪＲＡは１２日、チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神）の地方からの出走予定馬を発表し、佐賀のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）は、地元佐賀の飛田愛斗騎手＝佐賀・三小田幸人厩舎＝が騎乗予定であることを合わせて発表した。同騎手はデビュー７年目で地方通算７１７勝。２０２１年にはヤングジョッキーズシリーズのファイナルラウンドに出場し、シリーズ優勝。中山・ダート１８００?で